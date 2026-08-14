Ooo 今日价格

Ooo (OOO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.73%。当前 OOO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OOO。

Ooo 目前市值在 $ 14,963.51 排名第 #-，流通供应量为 925.70M OOO。过去 24 小时内，OOO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01048217，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OOO 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 +2.74%。过去一天，总交易量达到 --。

Ooo（OOO）市场信息

市值 $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K 流通量 925.70M 925.70M 925.70M 总供应量 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719

Ooo 的当前市值为 $ 14.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OOO 的流通量为 925.70M，总供应量是 925696551.8624719，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.96K。