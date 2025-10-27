nose（NOSE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00002802 $ 0.00002802 $ 0.00002802 24H最低价 $ 0.00003834 $ 0.00003834 $ 0.00003834 24H最高价 24H最低价 $ 0.00002802$ 0.00002802 $ 0.00002802 24H最高价 $ 0.00003834$ 0.00003834 $ 0.00003834 历史最高 $ 0.00048881$ 0.00048881 $ 0.00048881 最低价 $ 0.00002789$ 0.00002789 $ 0.00002789 涨跌幅（1H） +1.01% 涨跌幅（1D） -14.29% 漲跌幅（7D） -19.20% 漲跌幅（7D） -19.20%

nose（NOSE）当前实时价格为 $0.00003286。过去 24 小时内，NOSE 的交易价格在 $ 0.00002802 至 $ 0.00003834 之间波动，市场活跃度显著。NOSE 的历史最高价为 $ 0.00048881，历史最低价为 $ 0.00002789。

从短期表现来看，NOSE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.01%，过去 24 小时内变动为 -14.29%，过去 7 天内累计变动为 -19.20%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

nose（NOSE）市场信息

市值 $ 32.84K$ 32.84K $ 32.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.84K$ 32.84K $ 32.84K 流通量 999.51M 999.51M 999.51M 总供应量 999,512,332.99843 999,512,332.99843 999,512,332.99843

nose 的当前市值为 $ 32.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NOSE 的流通量为 999.51M，总供应量是 999512332.99843，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.84K。