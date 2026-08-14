NO 今日价格

NO (NO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.98%。当前 NO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NO。

NO 目前市值在 $ 118,979 排名第 #-，流通供应量为 999.78M NO。过去 24 小时内，NO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00124916，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NO 在过去一小时内波动了 -0.32%，过去7 天内波动了 -7.53%。过去一天，总交易量达到 $ 3.74K。

NO（NO）市场信息

市值 $ 118.98K$ 118.98K $ 118.98K 成交量（24H） $ 3.74K$ 3.74K $ 3.74K 完全稀释市值 $ 118.98K$ 118.98K $ 118.98K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 总供应量 999,776,588.07867 999,776,588.07867 999,776,588.07867

NO 的当前市值为 $ 118.98K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.74K。NO 的流通量为 999.78M，总供应量是 999776588.07867，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 118.98K。