Netvrk 今日价格

Netvrk (NETVR) 今日实时价格为 $ 0.0014215，过去 24 小时内变化了 3.62%。当前 NETVR 兑 USD 的汇率为 $ 0.0014215 每 NETVR。

Netvrk 目前市值在 $ 142,150 排名第 #-，流通供应量为 100.00M NETVR。过去 24 小时内，NETVR 的交易价格在 $ 0.00141211（低点）和 $ 0.00146738（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.33，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NETVR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +9.41%。过去一天，总交易量达到 $ 284.30。

Netvrk（NETVR）市场信息

市值 $ 142.15K$ 142.15K $ 142.15K 成交量（24H） $ 284.30$ 284.30 $ 284.30 完全稀释市值 $ 142.15K$ 142.15K $ 142.15K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Netvrk 的当前市值为 $ 142.15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 284.30。NETVR 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.15K。