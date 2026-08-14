Naitzsche 今日价格

Naitzsche (NAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 NAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NAI。

Naitzsche 目前市值在 $ 23,006 排名第 #-，流通供应量为 999.39M NAI。过去 24 小时内，NAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02166225，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NAI 在过去一小时内波动了 -0.64%，过去7 天内波动了 +6.50%。过去一天，总交易量达到 --。

Naitzsche（NAI）市场信息

市值 $ 23.01K$ 23.01K $ 23.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.01K$ 23.01K $ 23.01K 流通量 999.39M 999.39M 999.39M 总供应量 999,390,186.227201 999,390,186.227201 999,390,186.227201

Naitzsche 的当前市值为 $ 23.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NAI 的流通量为 999.39M，总供应量是 999390186.227201，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.01K。