Mute 价格 (MUTE)
今天 Mute (MUTE) 的实时价格为 0.02504946 USD。目前其市值为 $ 1.02M USD。MUTE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mute 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 88.00 USD
- Mute 当天价格变化为 +0.61%
- 其循环供应量为 40.00M USD
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今天内，Mute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00015226。
在过去30天内，Mute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0070647167。
在过去60天内，Mute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019682738。
在过去90天内，Mute 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00425172571643555。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00015226
|+0.61%
|30天
|$ -0.0070647167
|-28.20%
|60天
|$ -0.0019682738
|-7.85%
|90天
|$ -0.00425172571643555
|-14.51%
Mute 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.12%
+0.61%
-3.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.
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|1 MUTE 兑换 AUD
A$0.040079136
|1 MUTE 兑换 GBP
￡0.020039568
|1 MUTE 兑换 EUR
€0.0240474816
|1 MUTE 兑换 USD
$0.02504946
|1 MUTE 兑换 MYR
RM0.1119710862
|1 MUTE 兑换 TRY
₺0.8844964326
|1 MUTE 兑换 JPY
¥3.9360216498
|1 MUTE 兑换 RUB
₽2.7677148354
|1 MUTE 兑换 INR
₹2.1477407004
|1 MUTE 兑换 IDR
Rp404.0234918238
|1 MUTE 兑换 PHP
₱1.4511152178
|1 MUTE 兑换 EGP
￡E.1.271260095
|1 MUTE 兑换 BRL
R$0.1548056628
|1 MUTE 兑换 CAD
C$0.0360712224
|1 MUTE 兑换 BDT
৳2.99341047
|1 MUTE 兑换 NGN
₦38.7760630908
|1 MUTE 兑换 UAH
₴1.0535802876
|1 MUTE 兑换 VES
Bs1.27752246
|1 MUTE 兑换 PKR
Rs6.977527083
|1 MUTE 兑换 KZT
₸13.1492130378
|1 MUTE 兑换 THB
฿0.8584449942
|1 MUTE 兑换 TWD
NT$0.8238767394
|1 MUTE 兑换 CHF
Fr0.022544514
|1 MUTE 兑换 HKD
HK$0.1946343042
|1 MUTE 兑换 MAD
.د.م0.252999546