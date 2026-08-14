MultiVAC 今日价格

MultiVAC (MTV) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 MTV 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MTV。

MultiVAC 目前市值在 $ 747,824 排名第 #-，流通供应量为 3.46B MTV。过去 24 小时内，MTV 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0290681，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MTV 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -1.97%。过去一天，总交易量达到 --。

MultiVAC（MTV）市场信息

市值 $ 747.82K$ 747.82K $ 747.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 999.18K$ 999.18K $ 999.18K 流通量 3.46B 3.46B 3.46B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

MultiVAC 的当前市值为 $ 747.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MTV 的流通量为 3.46B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 999.18K。