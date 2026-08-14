MPP32 今日价格

MPP32 (M32) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.74%。当前 M32 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 M32。

MPP32 目前市值在 $ 188,434 排名第 #-，流通供应量为 999.97M M32。过去 24 小时内，M32 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00108835，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，M32 在过去一小时内波动了 +10.64%，过去7 天内波动了 -11.88%。过去一天，总交易量达到 $ 4.20K。

MPP32（M32）市场信息

市值 $ 188.43K$ 188.43K $ 188.43K 成交量（24H） $ 4.20K$ 4.20K $ 4.20K 完全稀释市值 $ 188.43K$ 188.43K $ 188.43K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 总供应量 999,973,043.89012 999,973,043.89012 999,973,043.89012

MPP32 的当前市值为 $ 188.43K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.20K。M32 的流通量为 999.97M，总供应量是 999973043.89012，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 188.43K。