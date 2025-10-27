MeebitStrategy（MEEBSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00121644 $ 0.00139909
24H最低价 $ 0.00121644
24H最高价 $ 0.00139909
历史最高 $ 0.00740641
最低价 $ 0.00121644
涨跌幅（1H） -6.77%
涨跌幅（1D） -12.50%
漲跌幅（7D） -36.47%

MeebitStrategy（MEEBSTR）当前实时价格为 $0.00122107。过去 24 小时内，MEEBSTR 的交易价格在 $ 0.00121644 至 $ 0.00139909 之间波动，市场活跃度显著。MEEBSTR 的历史最高价为 $ 0.00740641，历史最低价为 $ 0.00121644。

从短期表现来看，MEEBSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.77%，过去 24 小时内变动为 -12.50%，过去 7 天内累计变动为 -36.47%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MeebitStrategy（MEEBSTR）市场信息

市值 $ 1.13M
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 1.13M
流通量 930.56M
总供应量 930,564,452.4973711

MeebitStrategy 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEEBSTR 的流通量为 930.56M，总供应量是 930564452.4973711，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。