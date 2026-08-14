maxxing 今日价格

maxxing (MAXXING) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.71%。当前 MAXXING 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MAXXING。

maxxing 目前市值在 $ 427,592 排名第 #-，流通供应量为 999.60M MAXXING。过去 24 小时内，MAXXING 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00748838，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAXXING 在过去一小时内波动了 -1.32%，过去7 天内波动了 -0.50%。过去一天，总交易量达到 $ 50.10K。

maxxing（MAXXING）市场信息

市值 $ 427.59K$ 427.59K $ 427.59K 成交量（24H） $ 50.10K$ 50.10K $ 50.10K 完全稀释市值 $ 427.59K$ 427.59K $ 427.59K 流通量 999.60M 999.60M 999.60M 总供应量 999,600,276.254145 999,600,276.254145 999,600,276.254145

maxxing 的当前市值为 $ 427.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.10K。MAXXING 的流通量为 999.60M，总供应量是 999600276.254145，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 427.59K。