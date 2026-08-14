MasterBOT 今日价格

MasterBOT ($BOT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.56%。当前 $BOT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $BOT。

MasterBOT 目前市值在 $ 172,316 排名第 #-，流通供应量为 999.82M $BOT。过去 24 小时内，$BOT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03955195，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$BOT 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 -11.99%。过去一天，总交易量达到 $ 278.16。

MasterBOT（$BOT）市场信息

市值 $ 172.32K$ 172.32K $ 172.32K 成交量（24H） $ 278.16$ 278.16 $ 278.16 完全稀释市值 $ 172.32K$ 172.32K $ 172.32K 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 总供应量 999,821,326.582349 999,821,326.582349 999,821,326.582349

MasterBOT 的当前市值为 $ 172.32K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 278.16。$BOT 的流通量为 999.82M，总供应量是 999821326.582349，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 172.32K。