MAD 今日价格

MAD (MAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.66%。当前 MAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MAD。

MAD 目前市值在 $ 456,096 排名第 #-，流通供应量为 999.85B MAD。过去 24 小时内，MAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MAD 在过去一小时内波动了 -0.84%，过去7 天内波动了 -4.68%。过去一天，总交易量达到 --。

MAD（MAD）市场信息

市值 $ 456.10K$ 456.10K $ 456.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 456.10K$ 456.10K $ 456.10K 流通量 999.85B 999.85B 999.85B 总供应量 999,849,734,991.5543 999,849,734,991.5543 999,849,734,991.5543

MAD 的当前市值为 $ 456.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MAD 的流通量为 999.85B，总供应量是 999849734991.5543，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 456.10K。