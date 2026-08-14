Lnfi Network 今日价格

Lnfi Network (LN) 今日实时价格为 $ 0.00346769，过去 24 小时内变化了 38.03%。当前 LN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00346769 每 LN。

Lnfi Network 目前市值在 $ 323,195 排名第 #-，流通供应量为 93.25M LN。过去 24 小时内，LN 的交易价格在 $ 0.00320069（低点）和 $ 0.0055962（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.056908，而历史最低价为 $ 0.00320069。

短期表现方面，LN 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -37.24%。过去一天，总交易量达到 $ 35.53K。

Lnfi Network（LN）市场信息

市值 $ 323.20K$ 323.20K $ 323.20K 成交量（24H） $ 35.53K$ 35.53K $ 35.53K 完全稀释市值 $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M 流通量 93.25M 93.25M 93.25M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lnfi Network 的当前市值为 $ 323.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 35.53K。LN 的流通量为 93.25M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.47M。