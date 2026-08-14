LIQUIDIOT 今日价格

LIQUIDIOT (IQUID) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 IQUID 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IQUID。

LIQUIDIOT 目前市值在 $ 36,517 排名第 #-，流通供应量为 999.92M IQUID。过去 24 小时内，IQUID 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IQUID 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 +1.07%。过去一天，总交易量达到 --。

LIQUIDIOT（IQUID）市场信息

市值 $ 36.52K$ 36.52K $ 36.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.52K$ 36.52K $ 36.52K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,923,450.57375 999,923,450.57375 999,923,450.57375

LIQUIDIOT 的当前市值为 $ 36.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IQUID 的流通量为 999.92M，总供应量是 999923450.57375，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.52K。