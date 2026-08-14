LIKE 今日价格

LIKE (LIKE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.57%。当前 LIKE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LIKE。

LIKE 目前市值在 $ 267,646 排名第 #-，流通供应量为 395.11M LIKE。过去 24 小时内，LIKE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.041，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LIKE 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 +0.19%。过去一天，总交易量达到 $ 41.73K。

LIKE（LIKE）市场信息

市值 $ 267.65K$ 267.65K $ 267.65K 成交量（24H） $ 41.73K$ 41.73K $ 41.73K 完全稀释市值 $ 338.70K$ 338.70K $ 338.70K 流通量 395.11M 395.11M 395.11M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

LIKE 的当前市值为 $ 267.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 41.73K。LIKE 的流通量为 395.11M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 338.70K。