LightLink 今日价格

LightLink (LL) 今日实时价格为 $ 0.00120062，过去 24 小时内变化了 0.40%。当前 LL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00120062 每 LL。

LightLink 目前市值在 $ 98,066 排名第 #-，流通供应量为 81.67M LL。过去 24 小时内，LL 的交易价格在 $ 0.00119406（低点）和 $ 0.00120303（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.162301，而历史最低价为 $ 0.00117736。

短期表现方面，LL 在过去一小时内波动了 +0.16%，过去7 天内波动了 +0.83%。过去一天，总交易量达到 $ 33.14K。

LightLink（LL）市场信息

市值 $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K 成交量（24H） $ 33.14K$ 33.14K $ 33.14K 完全稀释市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 流通量 81.67M 81.67M 81.67M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LightLink 的当前市值为 $ 98.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 33.14K。LL 的流通量为 81.67M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.20M。