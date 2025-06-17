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KNOW 价格 (KNOW)

USD

KNOW (KNOW) 实时价格图表

$0.00255316
$0.00255316$0.00255316
-3.00%(1D)

今天 KNOW (KNOW) 的价格

今天 KNOW (KNOW) 的实时价格为 0.00255223 USD。目前其市值为 $ 255.67K USD。KNOW 兑换 USD 的价格为实时更新。
KNOW 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- KNOW 当天价格变化为 -3.12%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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KNOW (KNOW) 价格表现 USD

今天内，KNOW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，KNOW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，KNOW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，KNOW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-3.12%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

KNOW (KNOW) 价格分析

KNOW 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00251566
$ 0.00251566$ 0.00251566

$ 0.00270919
$ 0.00270919$ 0.00270919

$ 0.0040759
$ 0.0040759$ 0.0040759

-0.75%

-3.12%

-29.85%

KNOW (KNOW) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 255.67K
$ 255.67K$ 255.67K

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100.00M
100.00M 100.00M

什么是KNOW (KNOW)

The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights.

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KNOW (KNOW) 资源

官网

KNOW（KNOW）代币经济

了解 KNOW（KNOW）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 KNOW 代币的完整经济学

大家还在问：关于 KNOW (KNOW) 的其他问题

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KNOW 兑换为当地货币

1 KNOW 兑换 VND
67.16193245
1 KNOW 兑换 AUD
A$0.0038793896
1 KNOW 兑换 GBP
0.0018631279
1 KNOW 兑换 EUR
0.0021949178
1 KNOW 兑换 USD
$0.00255223
1 KNOW 兑换 MYR
RM0.0108214552
1 KNOW 兑换 TRY
0.1005068174
1 KNOW 兑换 JPY
¥0.3690269357
1 KNOW 兑换 RUB
0.200094832
1 KNOW 兑换 INR
0.2201298375
1 KNOW 兑换 IDR
Rp41.8398293712
1 KNOW 兑换 KRW
3.4818797775
1 KNOW 兑换 PHP
0.1448135302
1 KNOW 兑换 EGP
￡E.0.1278922453
1 KNOW 兑换 BRL
R$0.0140117427
1 KNOW 兑换 CAD
C$0.0034455105
1 KNOW 兑换 BDT
0.3119845952
1 KNOW 兑换 NGN
3.9447011657
1 KNOW 兑换 UAH
0.1059941119
1 KNOW 兑换 VES
Bs0.26032746
1 KNOW 兑换 PKR
Rs0.722791536
1 KNOW 兑换 KZT
1.3081454865
1 KNOW 兑换 THB
฿0.0829729973
1 KNOW 兑换 TWD
NT$0.0752397404
1 KNOW 兑换 AED
د.إ0.0093666841
1 KNOW 兑换 CHF
Fr0.0020673063
1 KNOW 兑换 HKD
HK$0.0200094832
1 KNOW 兑换 MAD
.د.م0.023225293
1 KNOW 兑换 MXN
$0.0483137139