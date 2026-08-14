Kaleido 今日价格

Kaleido (KALEIDO) 今日实时价格为 $ 3.95，过去 24 小时内变化了 1.72%。当前 KALEIDO 兑 USD 的汇率为 $ 3.95 每 KALEIDO。

Kaleido 目前市值在 $ 18,216.99 排名第 #-，流通供应量为 4.61K KALEIDO。过去 24 小时内，KALEIDO 的交易价格在 $ 3.86（低点）和 $ 4.13（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 204.97，而历史最低价为 $ 3.86。

短期表现方面，KALEIDO 在过去一小时内波动了 +0.33%，过去7 天内波动了 -24.40%。过去一天，总交易量达到 $ 1.42K。

Kaleido（KALEIDO）市场信息

市值 $ 18.22K$ 18.22K $ 18.22K 成交量（24H） $ 1.42K$ 1.42K $ 1.42K 完全稀释市值 $ 18.22K$ 18.22K $ 18.22K 流通量 4.61K 4.61K 4.61K 总供应量 4,613.489613461926 4,613.489613461926 4,613.489613461926

Kaleido 的当前市值为 $ 18.22K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.42K。KALEIDO 的流通量为 4.61K，总供应量是 4613.489613461926，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.22K。