JunoCash 今日价格

JunoCash (JUNO) 今日实时价格为 $ 0.054454，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 JUNO 兑 USD 的汇率为 $ 0.054454 每 JUNO。

JunoCash 目前市值在 $ 106,442 排名第 #-，流通供应量为 1.95M JUNO。过去 24 小时内，JUNO 的交易价格在 $ 0.052691（低点）和 $ 0.05964（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.389901，而历史最低价为 $ 0.05221。

短期表现方面，JUNO 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 -15.48%。过去一天，总交易量达到 $ 20.56K。

JunoCash（JUNO）市场信息

市值 $ 106.44K$ 106.44K $ 106.44K 成交量（24H） $ 20.56K$ 20.56K $ 20.56K 完全稀释市值 $ 167.73K$ 167.73K $ 167.73K 流通量 1.95M 1.95M 1.95M 总供应量 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

JunoCash 的当前市值为 $ 106.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.56K。JUNO 的流通量为 1.95M，总供应量是 1954681.24990004，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 167.73K。