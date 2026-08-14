JUNO 今日价格

JUNO (JUNO) 今日实时价格为 $ 0.02089393，过去 24 小时内变化了 4.31%。当前 JUNO 兑 USD 的汇率为 $ 0.02089393 每 JUNO。

JUNO 目前市值在 $ 1,661,261 排名第 #-，流通供应量为 79.51M JUNO。过去 24 小时内，JUNO 的交易价格在 $ 0.01987821（低点）和 $ 0.02126566（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 45.74，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JUNO 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -2.32%。过去一天，总交易量达到 $ 1.52K。

JUNO（JUNO）市场信息

市值 $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M 成交量（24H） $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K 完全稀释市值 $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M 流通量 79.51M 79.51M 79.51M 总供应量 105,634,214.31628 105,634,214.31628 105,634,214.31628

JUNO 的当前市值为 $ 1.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.52K。JUNO 的流通量为 79.51M，总供应量是 105634214.31628，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.21M。