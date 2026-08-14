IRISnet 今日价格

IRISnet (IRIS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.23%。当前 IRIS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 IRIS。

IRISnet 目前市值在 $ 256,786 排名第 #-，流通供应量为 1.44B IRIS。过去 24 小时内，IRIS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.299467，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IRIS 在过去一小时内波动了 -1.87%，过去7 天内波动了 +28.15%。过去一天，总交易量达到 $ 83.64。

IRISnet（IRIS）市场信息

市值 $ 256.79K$ 256.79K $ 256.79K 成交量（24H） $ 83.64$ 83.64 $ 83.64 完全稀释市值 $ 382.87K$ 382.87K $ 382.87K 流通量 1.44B 1.44B 1.44B 总供应量 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227

IRISnet 的当前市值为 $ 256.79K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 83.64。IRIS 的流通量为 1.44B，总供应量是 2149219140.227，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 382.87K。