infraX（INFRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.620129 $ 0.620129 $ 0.620129 24H最低价 $ 0.702752 $ 0.702752 $ 0.702752 24H最高价 24H最低价 $ 0.620129$ 0.620129 $ 0.620129 24H最高价 $ 0.702752$ 0.702752 $ 0.702752 历史最高 $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 最低价 $ 0.327661$ 0.327661 $ 0.327661 涨跌幅（1H） +0.21% 涨跌幅（1D） +12.84% 漲跌幅（7D） -23.78% 漲跌幅（7D） -23.78%

infraX（INFRA）当前实时价格为 $0.700458。过去 24 小时内，INFRA 的交易价格在 $ 0.620129 至 $ 0.702752 之间波动，市场活跃度显著。INFRA 的历史最高价为 $ 45.71，历史最低价为 $ 0.327661。

从短期表现来看，INFRA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.21%，过去 24 小时内变动为 +12.84%，过去 7 天内累计变动为 -23.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

infraX（INFRA）市场信息

市值 $ 699.45K$ 699.45K $ 699.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 699.45K$ 699.45K $ 699.45K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

infraX 的当前市值为 $ 699.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INFRA 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 699.45K。