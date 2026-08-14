Imaginary Ones 今日价格

Imaginary Ones (BUBBLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.73%。当前 BUBBLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BUBBLE。

Imaginary Ones 目前市值在 $ 311,726 排名第 #-，流通供应量为 1.39B BUBBLE。过去 24 小时内，BUBBLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0164419，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BUBBLE 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -2.29%。过去一天，总交易量达到 --。

Imaginary Ones（BUBBLE）市场信息

市值 $ 311.73K$ 311.73K $ 311.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 767.72K$ 767.72K $ 767.72K 流通量 1.39B 1.39B 1.39B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Imaginary Ones 的当前市值为 $ 311.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUBBLE 的流通量为 1.39B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 767.72K。