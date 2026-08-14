Hyperware 今日价格

Hyperware (HYPR) 今日实时价格为 $ 0.00641779，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 HYPR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00641779 每 HYPR。

Hyperware 目前市值在 $ 391,763 排名第 #-，流通供应量为 61.04M HYPR。过去 24 小时内，HYPR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0401776，而历史最低价为 $ 0.00641567。

短期表现方面，HYPR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 10.63。

Hyperware（HYPR）市场信息

市值 $ 391.76K$ 391.76K $ 391.76K 成交量（24H） $ 10.63$ 10.63 $ 10.63 完全稀释市值 $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M 流通量 61.04M 61.04M 61.04M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hyperware 的当前市值为 $ 391.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.63。HYPR 的流通量为 61.04M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.42M。