HoldFlow 今日价格

HoldFlow (HOLD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.05%。当前 HOLD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOLD。

HoldFlow 目前市值在 $ 227,546 排名第 #-，流通供应量为 1.00B HOLD。过去 24 小时内，HOLD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOLD 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -16.03%。过去一天，总交易量达到 $ 190.60。

HoldFlow（HOLD）市场信息

市值 $ 227.55K$ 227.55K $ 227.55K 成交量（24H） $ 190.60$ 190.60 $ 190.60 完全稀释市值 $ 227.55K$ 227.55K $ 227.55K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HoldFlow 的当前市值为 $ 227.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 190.60。HOLD 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 227.55K。