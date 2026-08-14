HOLDER 今日价格

HOLDER (DOGGY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.16%。当前 DOGGY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DOGGY。

HOLDER 目前市值在 $ 100,841 排名第 #-，流通供应量为 999.74M DOGGY。过去 24 小时内，DOGGY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00435194，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DOGGY 在过去一小时内波动了 +1.40%，过去7 天内波动了 +0.91%。过去一天，总交易量达到 $ 1.73K。

HOLDER（DOGGY）市场信息

市值 $ 100.84K$ 100.84K $ 100.84K 成交量（24H） $ 1.73K$ 1.73K $ 1.73K 完全稀释市值 $ 100.84K$ 100.84K $ 100.84K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 总供应量 999,739,813.339181 999,739,813.339181 999,739,813.339181

HOLDER 的当前市值为 $ 100.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.73K。DOGGY 的流通量为 999.74M，总供应量是 999739813.339181，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.84K。