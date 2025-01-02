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Hive Dollar 价格 (HBD)

USD

Hive Dollar (HBD) 实时价格图表

$1.007
$1.007$1.007
+1.60%(1D)

今天 Hive Dollar (HBD) 的价格

今天 Hive Dollar (HBD) 的实时价格为 1.007 USD。目前其市值为 $ 34.14M USD。HBD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hive Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 20.16K USD
- Hive Dollar 当天价格变化为 +1.62%
- 其循环供应量为 33.89M USD

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Hive Dollar (HBD) 价格表现 USD

今天内，Hive Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01608107
在过去30天内，Hive Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0141197512
在过去60天内，Hive Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0252769084
在过去90天内，Hive Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002221439907028

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01608107+1.62%
30天$ +0.0141197512+1.40%
60天$ +0.0252769084+2.51%
90天$ +0.002221439907028+0.22%

Hive Dollar (HBD) 价格分析

Hive Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.990121
$ 0.990121$ 0.990121

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 3.97
$ 3.97$ 3.97

-0.09%

+1.62%

+0.72%

Hive Dollar (HBD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 34.14M
$ 34.14M$ 34.14M

$ 20.16K
$ 20.16K$ 20.16K

33.89M
33.89M 33.89M

什么是Hive Dollar (HBD)

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Hive Dollar (HBD) 资源

官网

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HBD 兑换为当地货币

1 HBD 兑换 AUD
A$1.6112
1 HBD 兑换 GBP
0.8056
1 HBD 兑换 EUR
0.96672
1 HBD 兑换 USD
$1.007
1 HBD 兑换 MYR
RM4.50129
1 HBD 兑换 TRY
35.55717
1 HBD 兑换 JPY
¥158.22991
1 HBD 兑换 RUB
112.27043
1 HBD 兑换 INR
86.34018
1 HBD 兑换 IDR
Rp16,241.93321
1 HBD 兑换 PHP
58.32544
1 HBD 兑换 EGP
￡E.51.11532
1 HBD 兑换 BRL
R$6.39445
1 HBD 兑换 CAD
C$1.45008
1 HBD 兑换 BDT
120.3365
1 HBD 兑换 NGN
1,558.81586
1 HBD 兑换 UAH
42.35442
1 HBD 兑换 VES
Bs51.357
1 HBD 兑换 PKR
Rs280.49985
1 HBD 兑换 KZT
528.60451
1 HBD 兑换 THB
฿34.51996
1 HBD 兑换 TWD
NT$33.12023
1 HBD 兑换 CHF
Fr0.9063
1 HBD 兑换 HKD
HK$7.82439
1 HBD 兑换 MAD
.د.م10.1707