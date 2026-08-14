Hemule 今日价格

Hemule (HEMULE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 HEMULE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HEMULE。

Hemule 目前市值在 $ 444,658 排名第 #-，流通供应量为 980.00M HEMULE。过去 24 小时内，HEMULE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.08436，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HEMULE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.62%。过去一天，总交易量达到 $ 7.49。

Hemule（HEMULE）市场信息

市值 $ 444.66K$ 444.66K $ 444.66K 成交量（24H） $ 7.49$ 7.49 $ 7.49 完全稀释市值 $ 444.66K$ 444.66K $ 444.66K 流通量 980.00M 980.00M 980.00M 总供应量 979,998,587.911129 979,998,587.911129 979,998,587.911129

Hemule 的当前市值为 $ 444.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.49。HEMULE 的流通量为 980.00M，总供应量是 979998587.911129，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 444.66K。