HeavyPulp 今日价格

HeavyPulp (HEAVYPULP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 20.82%。当前 HEAVYPULP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HEAVYPULP。

HeavyPulp 目前市值在 $ 964,298 排名第 #-，流通供应量为 999.74M HEAVYPULP。过去 24 小时内，HEAVYPULP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00126768（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00512606，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HEAVYPULP 在过去一小时内波动了 -1.76%，过去7 天内波动了 -5.77%。过去一天，总交易量达到 $ 83.31K。

HeavyPulp（HEAVYPULP）市场信息

市值 $ 964.30K$ 964.30K $ 964.30K 成交量（24H） $ 83.31K$ 83.31K $ 83.31K 完全稀释市值 $ 964.30K$ 964.30K $ 964.30K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 总供应量 999,743,813.264063 999,743,813.264063 999,743,813.264063

HeavyPulp 的当前市值为 $ 964.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 83.31K。HEAVYPULP 的流通量为 999.74M，总供应量是 999743813.264063，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 964.30K。