harmonybot 今日价格

harmonybot (CHAOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 CHAOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHAOS。

harmonybot 目前市值在 $ 50,391 排名第 #-，流通供应量为 95.64B CHAOS。过去 24 小时内，CHAOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHAOS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.93%。过去一天，总交易量达到 --。

harmonybot（CHAOS）市场信息

市值 $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K 流通量 95.64B 95.64B 95.64B 总供应量 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074 95,635,601,604.63074

harmonybot 的当前市值为 $ 50.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHAOS 的流通量为 95.64B，总供应量是 95635601604.63074，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.39K。