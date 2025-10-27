GTETH（GTETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3,927.81 $ 3,927.81 $ 3,927.81 24H最低价 $ 4,172.4 $ 4,172.4 $ 4,172.4 24H最高价 24H最低价 $ 3,927.81$ 3,927.81 $ 3,927.81 24H最高价 $ 4,172.4$ 4,172.4 $ 4,172.4 历史最高 $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 最低价 $ 3,417.87$ 3,417.87 $ 3,417.87 涨跌幅（1H） -0.06% 涨跌幅（1D） +5.27% 漲跌幅（7D） +3.46% 漲跌幅（7D） +3.46%

GTETH（GTETH）当前实时价格为 $4,163.98。过去 24 小时内，GTETH 的交易价格在 $ 3,927.81 至 $ 4,172.4 之间波动，市场活跃度显著。GTETH 的历史最高价为 $ 4,751.71，历史最低价为 $ 3,417.87。

从短期表现来看，GTETH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.06%，过去 24 小时内变动为 +5.27%，过去 7 天内累计变动为 +3.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GTETH（GTETH）市场信息

市值 $ 640.85M$ 640.85M $ 640.85M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 640.85M$ 640.85M $ 640.85M 流通量 153.82K 153.82K 153.82K 总供应量 153,820.0 153,820.0 153,820.0

GTETH 的当前市值为 $ 640.85M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GTETH 的流通量为 153.82K，总供应量是 153820.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 640.85M。