GoChain 价格 (GO)
今天 GoChain (GO) 的实时价格为 0.00286883 USD。目前其市值为 $ 3.68M USD。GO 兑换 USD 的价格为实时更新。
GoChain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.74K USD
- GoChain 当天价格变化为 +2.70%
- 其循环供应量为 1.29B USD
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今天内，GoChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，GoChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006455917。
在过去60天内，GoChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004574349。
在过去90天内，GoChain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000470175895269148。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.70%
|30天
|$ -0.0006455917
|-22.50%
|60天
|$ -0.0004574349
|-15.94%
|90天
|$ -0.0000470175895269148
|-1.61%
GoChain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.22%
+2.70%
+1.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GoChain is a scalable, high performance, low cost, and decentralized cryptocurrency and blockchain that supports smart contracts and distributed applications. GoChain promises to deliver 100 times the speed of the Ethereum network, and acts a better alternative to smart contracts by using Proof-of-Reputation as a consensus mechanism rather than Proof-of-Work or Proof of Authority. Check out CoinBureau for the complete review of GoChain.
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|1 GO 兑换 AUD
A$0.004590128
|1 GO 兑换 GBP
￡0.002295064
|1 GO 兑换 EUR
€0.0027540768
|1 GO 兑换 USD
$0.00286883
|1 GO 兑换 MYR
RM0.0128236701
|1 GO 兑换 TRY
₺0.1012983873
|1 GO 兑换 JPY
¥0.4506358164
|1 GO 兑换 RUB
₽0.3198458567
|1 GO 兑换 INR
₹0.2459734842
|1 GO 兑换 IDR
Rp46.2714451349
|1 GO 兑换 PHP
₱0.1661339453
|1 GO 兑换 EGP
￡E.0.1456791874
|1 GO 兑换 BRL
R$0.0182170705
|1 GO 兑换 CAD
C$0.0041311152
|1 GO 兑换 BDT
৳0.342825185
|1 GO 兑换 NGN
₦4.4408914634
|1 GO 兑换 UAH
₴0.1206629898
|1 GO 兑换 VES
Bs0.14631033
|1 GO 兑换 PKR
Rs0.7991125965
|1 GO 兑换 KZT
₸1.5059349319
|1 GO 兑换 THB
฿0.0982861158
|1 GO 兑换 TWD
NT$0.0943558187
|1 GO 兑换 CHF
Fr0.002581947
|1 GO 兑换 HKD
HK$0.0222908091
|1 GO 兑换 MAD
.د.م0.028975183