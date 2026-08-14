GIVEBACK 今日价格

GIVEBACK (GBACK) 今日实时价格为 $ 0.00179685，过去 24 小时内变化了 5.14%。当前 GBACK 兑 USD 的汇率为 $ 0.00179685 每 GBACK。

GIVEBACK 目前市值在 $ 1,797,841 排名第 #-，流通供应量为 999.90M GBACK。过去 24 小时内，GBACK 的交易价格在 $ 0.00177758（低点）和 $ 0.0019264（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02798668，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GBACK 在过去一小时内波动了 -1.89%，过去7 天内波动了 +12.95%。过去一天，总交易量达到 $ 5.50K。

GIVEBACK（GBACK）市场信息

市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 成交量（24H） $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K 完全稀释市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,899,525.06827 999,899,525.06827 999,899,525.06827

GIVEBACK 的当前市值为 $ 1.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.50K。GBACK 的流通量为 999.90M，总供应量是 999899525.06827，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.80M。