GBOY 今日价格

GBOY (GBOY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 GBOY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GBOY。

GBOY 目前市值在 $ 566,159 排名第 #-，流通供应量为 690.78M GBOY。过去 24 小时内，GBOY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01469095，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GBOY 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 +0.38%。过去一天，总交易量达到 $ 247.34。

GBOY（GBOY）市场信息

市值 $ 566.16K$ 566.16K $ 566.16K 成交量（24H） $ 247.34$ 247.34 $ 247.34 完全稀释市值 $ 698.37K$ 698.37K $ 698.37K 流通量 690.78M 690.78M 690.78M 总供应量 852,096,900.0037342 852,096,900.0037342 852,096,900.0037342

GBOY 的当前市值为 $ 566.16K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 247.34。GBOY 的流通量为 690.78M，总供应量是 852096900.0037342，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 698.37K。