Gains 今日价格

Gains (GAINS) 今日实时价格为 $ 0.00250996，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 GAINS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00250996 每 GAINS。

Gains 目前市值在 $ 145,847 排名第 #-，流通供应量为 58.11M GAINS。过去 24 小时内，GAINS 的交易价格在 $ 0.00248582（低点）和 $ 0.00252709（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.86，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GAINS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.21%。过去一天，总交易量达到 $ 27.27。

Gains（GAINS）市场信息

市值 $ 145.85K$ 145.85K $ 145.85K 成交量（24H） $ 27.27$ 27.27 $ 27.27 完全稀释市值 $ 251.00K$ 251.00K $ 251.00K 流通量 58.11M 58.11M 58.11M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Gains 的当前市值为 $ 145.85K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 27.27。GAINS 的流通量为 58.11M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 251.00K。