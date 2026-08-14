FRIC 今日价格

FRIC (FRIC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.60%。当前 FRIC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FRIC。

FRIC 目前市值在 $ 591,345 排名第 #-，流通供应量为 999.92M FRIC。过去 24 小时内，FRIC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03571436，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FRIC 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -12.51%。过去一天，总交易量达到 $ 2.99K。

FRIC（FRIC）市场信息

市值 $ 591.35K$ 591.35K $ 591.35K 成交量（24H） $ 2.99K$ 2.99K $ 2.99K 完全稀释市值 $ 591.35K$ 591.35K $ 591.35K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,916,032.855958 999,916,032.855958 999,916,032.855958

FRIC 的当前市值为 $ 591.35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.99K。FRIC 的流通量为 999.92M，总供应量是 999916032.855958，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 591.35K。