ForgeAI 今日价格

ForgeAI (FORGE) 今日实时价格为 $ 0.00142458，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FORGE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00142458 每 FORGE。

ForgeAI 目前市值在 $ 63,314 排名第 #-，流通供应量为 48.33M FORGE。过去 24 小时内，FORGE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04972867，而历史最低价为 $ 0.00114055。

短期表现方面，FORGE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 2.01。

ForgeAI（FORGE）市场信息

市值 $ 63.31K$ 63.31K $ 63.31K 成交量（24H） $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 完全稀释市值 $ 142.46K$ 142.46K $ 142.46K 流通量 48.33M 48.33M 48.33M 总供应量 99,999,745.59694 99,999,745.59694 99,999,745.59694

ForgeAI 的当前市值为 $ 63.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.01。FORGE 的流通量为 48.33M，总供应量是 99999745.59694，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.46K。