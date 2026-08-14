FlapVault 今日价格

FlapVault (蝴蝶金库) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.95%。当前 蝴蝶金库 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 蝴蝶金库。

FlapVault 目前市值在 $ 14,684.5 排名第 #-，流通供应量为 536.31M 蝴蝶金库。过去 24 小时内，蝴蝶金库 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，蝴蝶金库 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -13.50%。过去一天，总交易量达到 --。

FlapVault（蝴蝶金库）市场信息

市值 $ 14.68K$ 14.68K $ 14.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.38K$ 27.38K $ 27.38K 流通量 536.31M 536.31M 536.31M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FlapVault 的当前市值为 $ 14.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。蝴蝶金库 的流通量为 536.31M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.38K。