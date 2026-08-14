FINE 今日价格

FINE (FINE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.43%。当前 FINE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FINE。

FINE 目前市值在 $ 173,667 排名第 #-，流通供应量为 420.69T FINE。过去 24 小时内，FINE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FINE 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -5.27%。过去一天，总交易量达到 --。

FINE（FINE）市场信息

市值 $ 173.67K$ 173.67K $ 173.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 173.67K$ 173.67K $ 173.67K 流通量 420.69T 420.69T 420.69T 总供应量 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

FINE 的当前市值为 $ 173.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FINE 的流通量为 420.69T，总供应量是 420690000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 173.67K。