fih 今日价格

fih (FIH) 今日实时价格为 $ 0.00766605，过去 24 小时内变化了 1.54%。当前 FIH 兑 USD 的汇率为 $ 0.00766605 每 FIH。

fih 目前市值在 $ 7,662,267 排名第 #-，流通供应量为 999.99M FIH。过去 24 小时内，FIH 的交易价格在 $ 0.00749282（低点）和 $ 0.00778525（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01010416，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FIH 在过去一小时内波动了 -0.81%，过去7 天内波动了 -13.83%。过去一天，总交易量达到 $ 373.36K。

fih（FIH）市场信息

市值 $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M 成交量（24H） $ 373.36K$ 373.36K $ 373.36K 完全稀释市值 $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,985,921.42202 999,985,921.42202 999,985,921.42202

fih 的当前市值为 $ 7.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 373.36K。FIH 的流通量为 999.99M，总供应量是 999985921.42202，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.66M。