farthouse（FARTHOUSE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00012311 24H最高价 $ 0.00014267 历史最高 $ 0.00198369 最低价 $ 0.00009989 涨跌幅（1H） +2.06% 涨跌幅（1D） -8.41% 漲跌幅（7D） -24.84%

farthouse（FARTHOUSE）当前实时价格为 $0.00012893。过去 24 小时内，FARTHOUSE 的交易价格在 $ 0.00012311 至 $ 0.00014267 之间波动，市场活跃度显著。FARTHOUSE 的历史最高价为 $ 0.00198369，历史最低价为 $ 0.00009989。

从短期表现来看，FARTHOUSE 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.06%，过去 24 小时内变动为 -8.41%，过去 7 天内累计变动为 -24.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

farthouse（FARTHOUSE）市场信息

市值 $ 128.43K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 128.43K 流通量 996.24M 总供应量 996,238,315.590973

farthouse 的当前市值为 $ 128.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FARTHOUSE 的流通量为 996.24M，总供应量是 996238315.590973，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 128.43K。