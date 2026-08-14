Eitherway 今日价格

Eitherway (EITHER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 EITHER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EITHER。

Eitherway 目前市值在 $ 14,476.76 排名第 #-，流通供应量为 99.98M EITHER。过去 24 小时内，EITHER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.386553，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EITHER 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 -9.79%。过去一天，总交易量达到 $ 18.69。

Eitherway（EITHER）市场信息

市值 $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K 成交量（24H） $ 18.69$ 18.69 $ 18.69 完全稀释市值 $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K 流通量 99.98M 99.98M 99.98M 总供应量 99,977,940.25753008 99,977,940.25753008 99,977,940.25753008

Eitherway 的当前市值为 $ 14.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.69。EITHER 的流通量为 99.98M，总供应量是 99977940.25753008，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.48K。