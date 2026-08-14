Distorted Face 今日价格

Distorted Face (DISTORTED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.11%。当前 DISTORTED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DISTORTED。

Distorted Face 目前市值在 $ 19,809.87 排名第 #-，流通供应量为 999.48M DISTORTED。过去 24 小时内，DISTORTED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0060108，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DISTORTED 在过去一小时内波动了 +3.23%，过去7 天内波动了 +22.45%。过去一天，总交易量达到 --。

Distorted Face（DISTORTED）市场信息

市值 $ 19.81K$ 19.81K $ 19.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.81K$ 19.81K $ 19.81K 流通量 999.48M 999.48M 999.48M 总供应量 999,475,357.593807 999,475,357.593807 999,475,357.593807

Distorted Face 的当前市值为 $ 19.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DISTORTED 的流通量为 999.48M，总供应量是 999475357.593807，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.81K。