DESK（DESK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） -7.31% 漲跌幅（7D） -7.31%

DESK（DESK）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DESK 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DESK 的历史最高价为 $ 0.00474878，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DESK 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.01%，过去 7 天内累计变动为 -7.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DESK（DESK）市场信息

市值 $ 664.04K$ 664.04K $ 664.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 718.69K$ 718.69K $ 718.69K 流通量 923.96M 923.96M 923.96M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DESK 的当前市值为 $ 664.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DESK 的流通量为 923.96M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 718.69K。