Deployr 今日价格

Deployr (DEPLOYR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.97%。当前 DEPLOYR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEPLOYR。

Deployr 目前市值在 $ 13,692.68 排名第 #-，流通供应量为 97.49M DEPLOYR。过去 24 小时内，DEPLOYR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00265165，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEPLOYR 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +15.16%。过去一天，总交易量达到 $ 114.33。

Deployr（DEPLOYR）市场信息

市值 $ 13.69K$ 13.69K $ 13.69K 成交量（24H） $ 114.33$ 114.33 $ 114.33 完全稀释市值 $ 13.69K$ 13.69K $ 13.69K 流通量 97.49M 97.49M 97.49M 总供应量 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758 97,494,746.24222758

Deployr 的当前市值为 $ 13.69K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 114.33。DEPLOYR 的流通量为 97.49M，总供应量是 97494746.24222758，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.69K。