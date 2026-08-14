Deepnets 今日价格

Deepnets (DNET) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.65%。当前 DNET 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DNET。

Deepnets 目前市值在 $ 36,195 排名第 #-，流通供应量为 920.18M DNET。过去 24 小时内，DNET 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DNET 在过去一小时内波动了 -1.44%，过去7 天内波动了 -14.30%。过去一天，总交易量达到 --。

Deepnets（DNET）市场信息

市值 $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.20K$ 36.20K $ 36.20K 流通量 920.18M 920.18M 920.18M 总供应量 962,539,407.36415 962,539,407.36415 962,539,407.36415

Deepnets 的当前市值为 $ 36.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DNET 的流通量为 920.18M，总供应量是 962539407.36415，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.20K。