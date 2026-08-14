Dasha 今日价格

Dasha (VVAIFU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.70%。当前 VVAIFU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VVAIFU。

Dasha 目前市值在 $ 199,940 排名第 #-，流通供应量为 993.22M VVAIFU。过去 24 小时内，VVAIFU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.20873，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VVAIFU 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +3.88%。过去一天，总交易量达到 $ 849.28。

Dasha（VVAIFU）市场信息

市值 $ 199.94K$ 199.94K $ 199.94K 成交量（24H） $ 849.28$ 849.28 $ 849.28 完全稀释市值 $ 199.94K$ 199.94K $ 199.94K 流通量 993.22M 993.22M 993.22M 总供应量 993,224,764.933509 993,224,764.933509 993,224,764.933509

Dasha 的当前市值为 $ 199.94K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 849.28。VVAIFU 的流通量为 993.22M，总供应量是 993224764.933509，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 199.94K。