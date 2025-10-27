Dark Eclipse（DARK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00328486 $ 0.00328486 $ 0.00328486 24H最低价 $ 0.00440449 $ 0.00440449 $ 0.00440449 24H最高价 24H最低价 $ 0.00328486$ 0.00328486 $ 0.00328486 24H最高价 $ 0.00440449$ 0.00440449 $ 0.00440449 历史最高 $ 0.04480236$ 0.04480236 $ 0.04480236 最低价 $ 0.00116023$ 0.00116023 $ 0.00116023 涨跌幅（1H） +15.51% 涨跌幅（1D） +7.93% 漲跌幅（7D） +183.64% 漲跌幅（7D） +183.64%

Dark Eclipse（DARK）当前实时价格为 $0.00417626。过去 24 小时内，DARK 的交易价格在 $ 0.00328486 至 $ 0.00440449 之间波动，市场活跃度显著。DARK 的历史最高价为 $ 0.04480236，历史最低价为 $ 0.00116023。

从短期表现来看，DARK 在过去 1 小时内的价格变动为 +15.51%，过去 24 小时内变动为 +7.93%，过去 7 天内累计变动为 +183.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dark Eclipse（DARK）市场信息

市值 $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,957,849.0 999,957,849.0 999,957,849.0

Dark Eclipse 的当前市值为 $ 4.03M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DARK 的流通量为 999.96M，总供应量是 999957849.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.03M。