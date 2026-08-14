CryptoTwitter (CT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.48%。当前 CT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CT。

CryptoTwitter 目前市值在 $ 24,053 排名第 #-，流通供应量为 365.39T CT。过去 24 小时内，CT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CT 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -1.53%。过去一天，总交易量达到 --。

CryptoTwitter（CT）市场信息

市值 $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K 流通量 365.39T 365.39T 365.39T 总供应量 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0

CryptoTwitter 的当前市值为 $ 24.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CT 的流通量为 365.39T，总供应量是 365386617983886.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.05K。