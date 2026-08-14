CRYPTO CLOUD 今日价格

CRYPTO CLOUD (CLOUD) 今日实时价格为 $ 0.00129254，过去 24 小时内变化了 2.23%。当前 CLOUD 兑 USD 的汇率为 $ 0.00129254 每 CLOUD。

CRYPTO CLOUD 目前市值在 $ 515,641 排名第 #-，流通供应量为 398.99M CLOUD。过去 24 小时内，CLOUD 的交易价格在 $ 0.00127611（低点）和 $ 0.0013444（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00850168，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLOUD 在过去一小时内波动了 -0.59%，过去7 天内波动了 +5.74%。过去一天，总交易量达到 $ 822.79。

CRYPTO CLOUD（CLOUD）市场信息

市值 $ 515.64K$ 515.64K $ 515.64K 成交量（24H） $ 822.79$ 822.79 $ 822.79 完全稀释市值 $ 515.64K$ 515.64K $ 515.64K 流通量 398.99M 398.99M 398.99M 总供应量 398,991,500.0 398,991,500.0 398,991,500.0

CRYPTO CLOUD 的当前市值为 $ 515.64K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 822.79。CLOUD 的流通量为 398.99M，总供应量是 398991500.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 515.64K。